Усик признался, что может поддаться сопернику на ринге

Украинский боксёр Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, признал, что может поддаться сопернику, если поймёт, что тот гораздо слабее его.
«Знаете, мне часто задают вопрос: вот бокс, ты ведь православный, ты дерёшься… А я говорю, что не дерусь. Это же тоже создание Всевышнего. Он допустил, создал спорт, чтобы люди соперничали там.
Я не выхожу в ринг к своему оппоненту с намерениями нанести ему урон по жизни или нанести урон его семье. Я выхожу с ним соревноваться. Если я буду видеть, что я гораздо сильнее выгляжу на фоне своего соперника, возможно, я не буду так сильно его бить по голове, а, к примеру, переведу свои удары ниже, буду бить по корпусу. Я всегда без ненависти выхожу в ринг», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Витражи».
В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чазза Уизерспуна.
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