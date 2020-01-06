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Усик признался, что может поддаться сопернику на ринге

Усик признался, что может поддаться сопернику на ринге
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, признал, что может поддаться сопернику, если поймёт, что тот гораздо слабее его.

«Знаете, мне часто задают вопрос: вот бокс, ты ведь православный, ты дерёшься… А я говорю, что не дерусь. Это же тоже создание Всевышнего. Он допустил, создал спорт, чтобы люди соперничали там.

Я не выхожу в ринг к своему оппоненту с намерениями нанести ему урон по жизни или нанести урон его семье. Я выхожу с ним соревноваться. Если я буду видеть, что я гораздо сильнее выгляжу на фоне своего соперника, возможно, я не буду так сильно его бить по голове, а, к примеру, переведу свои удары ниже, буду бить по корпусу. Я всегда без ненависти выхожу в ринг», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Витражи».

В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чазза Уизерспуна.

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