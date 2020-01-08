Сен-Пьер: у Серроне хорошие шансы в бою с Макгрегором

Бывший боец UFC Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о предстоящем поединке Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который пройдёт 18 января.



«Если это будет быстрый бой, то победит Макгрегор. Но если дело дойдёт до поздних раундов, то у Серроне будут хорошие шансы. Многое будет зависеть от того, пойдёт ли Серроне в партер. У него отличные борцовские умения, его недооценивают в этом компоненте. Я тренировался с ним и знаю, насколько он хорош в этом.



Он резкий в плане тейкдаунов. Люди не знают этого, потому что он крайне редко использует такие навыки. Думаю, если Серроне выстоит после атак Конора слева и переживёт стартовый натиск, у него будут хорошие шансы», — приводит слова Сен-Пьера MMAFighting.