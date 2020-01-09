Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор и Серроне проведут пресс-конференцию 15 января

Макгрегор и Серроне проведут пресс-конференцию 15 января
Бокс/ММА / UFC 0

В UFC сообщили, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион организации в двух весовых категориях, и американец Дональд Серроне проведут совместную пресс-конференцию 15 января, за три дня до поединка, который состоится на турнире организации в Лас-Вегасе.

Напомним, 31-летний Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того, как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, который успешно применил болевой приём в четвёртом раунде. На счету ирландца 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

Серроне последний поединок провёл в сентябре 2019 года. Он уступил Джастину Гэтжи, который одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 36 побед в 50 поединках в MMA.

На ESPN анонсировали следующий бой Макгрегора. О Серроне — ни слова. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020