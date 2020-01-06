На ESPN анонсировали следующий бой Макгрегора. О Серроне — ни слова. Видео

На ESPN представили короткий проморолик, посвящённый возвращению в октагон ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.

Напомним, Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Его следующим соперником станет американец Дональд Серроне. Бойцы сразятся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

25-секундный видеоролик полностью посвящён Макгрегору — так, что из него нельзя понять, кто же будет соперником ирландца.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Jed. I Goodman.

На счету Макгрегора 21 победа в 25 боях в MMA. У Серроне 35 побед в 48 поединках.

Макгрегор ответил на критику от тренера Серроне. Фото