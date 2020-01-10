Диллиан Уайт — Поветкину: посмотрим, чей левый хук лучше

Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил о желании выйти на ринг с россиянином Александром Поветкиным. По словам Уайта, поединок может состояться 18 апреля.
«В интервью Хирн (Эдди Хирн, промоутер Уайта. — Прим. «Чемпионата») упомянул 18 апреля, так что ориентируюсь на эту дату. Бой может пройти в Лондоне или Манчестере.
Если Поветкин хочет боя, он может его получить. Мы оба предпочитаем идти вперёд и драться, так что это будет бойня. Посмотрим, чей левый хук лучше», — приводит слова Уайта Sky Sports.
Последний поединок Уайт провёл 7 декабря в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа. Британец единогласным решением судей победил поляка Мариуша Ваха. Всего на его счету 27 побед и одно поражение в профессиональном боксе.
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