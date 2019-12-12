«Нечего бояться, надо боксировать». Поветкин — о возможном реванше с Хантером

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, какие мысли посещают его в преддверии возможного матча-реванша с американцем Майклом Хантером.
Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA с участием Поветкина и Хантера прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и завершился вничью. По итогам боя российский судья Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья присудил победу Хантеру со счётом 115:113, а третий судья поставил ничейные оценки — 114:114.
«Нормальные мысли. Подготовлюсь нормально к реваншу. Я никогда не боялся, бояться нечего, надо выходить и боксировать.
Многое в этом бою не получилось, не сложилось, трудно сказать, не знаю почему. Думаю, в следующем бою я исправлю всё и бой будет более интересным и пройдёт в мою сторону. Возраст не помеха. Пока что нет», — сказал 40-летний Поветкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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