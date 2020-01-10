Джошуа и Пулев должны договориться о бое до 31 января

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубрат Пулев должны договориться о поединке до 31 января, сообщает BoxingScene.
Об этом рассказал представитель IBF, отметивший, что стороны боксёров попросили время на то, чтобы договориться о встрече. Таким образом, весьма вероятно, что британец следующий поединок проведёт с обязательным претендентом на пояс IBF Кубратом Пулевом.
Отметим, что встреча с Пулевым, вероятнее всего, приведёт к потере британцем пояса по версии WBO. Дело в том, что на него также есть официальный претендент в лице Александра Усика и Джошуа попросту не успеет провести две обязательные защиты титула в сжатые сроки.
Джошуа и Пулев должны были встретиться ещё осенью 2017 года, но тогда Кубрат получил травму.
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