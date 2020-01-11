Менеджер Усика: Александр встретится с Джошуа, и это факт

Александр Красюк, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, заявил, что бой подопечного с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа состоится в любом случае. Вопрос — в сроках организации.

«Поединок с Дереком Чисорой невозможно сделать титульным. Если пояс по версии WBO станет вакантным, Усик с радостью сразится за него. Выше всех в рейтинге по версии WBO значится Джозеф Паркер.

Что касается возможного боя Усика с Джошуа, Александр встретится с Энтони, и это факт. Вопрос лишь в том, случится это в следующем поединке или позже. На данном этапе мы ждём решения Джошуа", — приводит слова Красюка BoxingScene.

Напомним, Усик, вероятнее всего, следующий бой проведёт в марте. Его соперником должен стать Дерек Чисора.