Уайт считает, что Джошуа изменит стиль после поражения от Руиса

Обязательный претендент на пояс WBC в тяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением о чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.



«Мы уже видели подобное раньше. Леннокс Льюис являлся агрессивным боксёром, но после нокаута от Хасима Рахмана он поменял свой стиль. Люди уже не помнят, что Владимир Кличко был одним из самых агрессивных тяжеловесов, но проиграв Россу Пьюрити, Корри Сандерсу и Леймону Брюстеру он изменил свой стиль. Это же ждёт и Энтони Джошуа.



Высокие тяжеловесы всегда начинают карьеру агрессивно, но что после? Даже Деонтей Уайлдер пропустив пару ударов в бою с Луисом Ортисом понял, что спешить никуда не нужно. Это постоянно происходит в истории бокса», — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.