Адесанья проведёт первую защиту титула на турнире UFC 248

Чемпион UFC в средней весовой категории новозеландец Исраэль Адесанья проведёт первую защиту титула в поединке с кубинцем Йоэлем Ромеро. Об этом сообщил журналист Бретт Окамото в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Дэны Уайта.

Адесанья стал чемпионом дивизиона после досрочной победы над Робертом Уиттакером на турнире UFC 243. Всего на его счету 18 побед (в том числе 7 в UFC).

Ромеро проиграл последние два боя решением судей. В его активе 13 побед при 4 поражениях.

Турнир UFC 248 состоится 7 марта в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее стало известно, что поединок с участием бойцов Тайрона Вудли и Леона Эдвардса станет главным событием турнира UFC Fight Night 171, который пройдёт в Лондоне 21 марта.