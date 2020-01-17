Сехудо и Алду могут встретиться 9 мая на турнире UFC 250

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо и экс-чемпион организации в полулёгком весе Жозе Алду могут встретиться 9 мая, сообщает BJ Penn. В этот день лига планирует организовать крупный номерной турнир — UFC 250. Он должен состояться в Сан-Паулу (Бразилия).

Не исключено, что это будет не единственный титульный поединок на турнире, но всё же именно эта встреча возглавит шоу.

Сехудо предыдущий поединок провёл в июне 2019 года и досрочно победил Марлона Мораеса. Не так давно Генри отказался от пояса в наилегчайшем весе, оставив его вакантным. Бразильский ветеран Алду проиграл две последние встречи. Минувший поединок он провёл на турнире UFC 245 и уступил раздельным решением судей всё тому же Мораесу.