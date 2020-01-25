Тактаров пообещал встретиться с хейтером, а позже удалил пост

У прославленного бойца ММА Олега Тактарова продолжается конфликт с интернет-пользователями. На протяжении последних дней он выкладывал видео на своей странице в «Инстаграме», где рассуждал на эту тему.
Сегодня, 25 января, у Тактарова лопнуло терпение. Он выложил в «Инстаграме» фото некоего пользователя социальной сети, прикрепив к нему текст следующего содержания:
«Эта свинья оскорбила моего учителя. Кто он? Мне без разницы нация. Завтра он должен быть в Нижнем. Нашли. Всем спасибо», — написал Тактаров.
Через 30 минут пост был удалён. Вместо него появился скрин страницы социальной сети «ВКонтакте», на которой изображён человек, вступивший в конфликт с Тактаровым. К записи были прикреплены некоторые личные данные пользователя.
Напомним, не так давно в адрес Тактарова негативно высказались боец UFC Рустам Хабилов и экс-чемпион России по боксу Ханлар Азизов.
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