Тактаров пообещал встретиться с хейтером, а позже удалил пост

У прославленного бойца ММА Олега Тактарова продолжается конфликт с интернет-пользователями. На протяжении последних дней он выкладывал видео на своей странице в «Инстаграме», где рассуждал на эту тему.

Сегодня, 25 января, у Тактарова лопнуло терпение. Он выложил в «Инстаграме» фото некоего пользователя социальной сети, прикрепив к нему текст следующего содержания:

«Эта свинья оскорбила моего учителя. Кто он? Мне без разницы нация. Завтра он должен быть в Нижнем. Нашли. Всем спасибо», — написал Тактаров.

Через 30 минут пост был удалён. Вместо него появился скрин страницы социальной сети «ВКонтакте», на которой изображён человек, вступивший в конфликт с Тактаровым. К записи были прикреплены некоторые личные данные пользователя.

Напомним, не так давно в адрес Тактарова негативно высказались боец UFC Рустам Хабилов и экс-чемпион России по боксу Ханлар Азизов.