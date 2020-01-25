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Тактаров пообещал встретиться с хейтером, а позже удалил пост

Тактаров пообещал встретиться с хейтером, а позже удалил пост
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

У прославленного бойца ММА Олега Тактарова продолжается конфликт с интернет-пользователями. На протяжении последних дней он выкладывал видео на своей странице в «Инстаграме», где рассуждал на эту тему.

Сегодня, 25 января, у Тактарова лопнуло терпение. Он выложил в «Инстаграме» фото некоего пользователя социальной сети, прикрепив к нему текст следующего содержания:

«Эта свинья оскорбила моего учителя. Кто он? Мне без разницы нация. Завтра он должен быть в Нижнем. Нашли. Всем спасибо», — написал Тактаров.

Через 30 минут пост был удалён. Вместо него появился скрин страницы социальной сети «ВКонтакте», на которой изображён человек, вступивший в конфликт с Тактаровым. К записи были прикреплены некоторые личные данные пользователя.

Напомним, не так давно в адрес Тактарова негативно высказались боец UFC Рустам Хабилов и экс-чемпион России по боксу Ханлар Азизов.

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