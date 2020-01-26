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Дэнни Гарсия хочет получить бой с Пакьяо или Спенсом

Дэнни Гарсия хочет получить бой с Пакьяо или Спенсом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия, который после победы над Иваном Редкачем стал официальным претендентом на пояс по версии WBC, заявил о намерении встретиться с обладателем титула по версии WBA Super Мэнни Пакьяо или чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.

«Готов как к встрече со Спенсом, так и с Пакьяо. Мне интересны оба этих поединка. Мой стиль отлично подойдёт для боя с ними. Рассматриваю также возможность боя с Китом Турманом или Майки Гарсией», — приводит слова Дэнни Гарсии Boxingnews24.

Гарсия уже владел поясом по версии WBC, но в 2017 году потерял титул в противостоянии с Китом Турманом. В 2018-м у него была возможность вернуть пояс, но он проиграл Шону Портеру.

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