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Усман: Масвидаль будет моим следующим соперником

Усман: Масвидаль будет моим следующим соперником
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что его следующим соперником станет обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль.

«Дайте мне месяц, я залечу травму и буду полностью готов. Будем честны, я в полусреднем весе перебил всех из топ-10. Уайт сказал, что хочет видеть моим следующим соперником Масвидаля. Тогда он будет следующим», — приводит слова Усмана BJPenn.

Накануне на пресс-мероприятиях, приуроченных к Супербоулу НФЛ, Усман и Масвидаль обменялись словесными выпадами. Драку спортсменов предотвратили секьюрити.

Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту в бою с Колби Ковингтоном.

Масвидаль одержал три победы в 2019 году. Он нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.

На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.

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