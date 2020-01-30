Усман: Масвидаль будет моим следующим соперником

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что его следующим соперником станет обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль.
«Дайте мне месяц, я залечу травму и буду полностью готов. Будем честны, я в полусреднем весе перебил всех из топ-10. Уайт сказал, что хочет видеть моим следующим соперником Масвидаля. Тогда он будет следующим», — приводит слова Усмана BJPenn.
Накануне на пресс-мероприятиях, приуроченных к Супербоулу НФЛ, Усман и Масвидаль обменялись словесными выпадами. Драку спортсменов предотвратили секьюрити.
Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту в бою с Колби Ковингтоном.
Масвидаль одержал три победы в 2019 году. Он нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.
На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.
- 30 января 2020
-
20:50
-
19:55
-
18:38
-
17:27
-
16:23
-
14:00
-
13:35
-
13:00
-
11:36
-
11:07
-
10:36
-
10:01
-
09:44
-
09:07
-
08:30
-
07:00
-
00:48
- 29 января 2020
-
23:54
-
22:51
-
21:49
-
20:59
-
19:45
-
18:54
-
17:51
-
16:01
-
15:07
-
14:00
-
13:07
-
12:02
-
11:00
-
10:05
-
09:30
-
08:00
-
00:35
- 28 января 2020
-
23:59