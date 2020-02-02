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Тренер сборной Бурятии — о задержании Кушиташвили: наркотики? Не может быть такого

Тренер сборной Бурятии — о задержании Кушиташвили: наркотики? Не может быть такого
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Тренер сборной Бурятии по боксу Доржо Шаргашканов, хорошо знакомый с задержанным Росгвардией членом сборной России Георгием Кушиташвили, прокомментировал неприятную ситуацию. Специалист не верит, что спортсмен мог быть пойман с наркотическими средствами.

«Для меня это было новостью. Я его хорошо знаю, и для меня это неожиданность. С юношества знаю, таких ситуаций никогда не было. Он всегда улыбался, всегда в пример его ставил всем. Никаких проблем у него никогда не было, тем более с правоохранительными органами. Он представляет страну.

Наркотики? Не может быть такого, боксёры периодически проходят обследования. Тем более ребята, которые выступают на высоком уровне. Даже когда они в отпуске, они должны оповещать федерацию о том, где они, потому что в любой момент РУСАДА и ВАДА могут приехать и проверить", — сказал специалист в интервью, размещённом на Telegram-канале Mash.

Напомним, Кушиташвили при попытке задержания сломал нос представителю правоохранительных органов. Суд по мере пресечения Георгию состоится уже завтра, 3 февраля.

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