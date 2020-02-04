Уайлдер рассказал, как чуть было не покончил с собой

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе, признался, что в юности был готов совершить самоубийство.

В 2005 году у Уайлдера родилась дочь Нейя, которой поставили диагноз «расщепление позвоночника». У будущего чемпиона мира не было средств, чтобы оплатить лечение девочки.

«Худший момент моей жизни был много лет назад, когда в 2005 году родилась моя дочь. Но в 2006 году мне стало очень тяжело, вплоть до того, что я потерял семью, до того, что я держал в руке пистолет и был готов совершить самоубийство.

Эти мысли приходят в голову — мы все люди. Эти мысли приходят в голову любому, кто переживает какую-то депрессию, через что-то проходит. Думаешь, что единственный способ покончить со всем этим — покончить с собой. Не думаешь ни о ком другом, просто думаешь о себе и о том, что происходит. Не думаешь, как это повлияет на любимых людей», — цитирует Уайлдера Mirror.