Уайлдер рассказал, как чуть было не покончил с собой

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе, признался, что в юности был готов совершить самоубийство.
В 2005 году у Уайлдера родилась дочь Нейя, которой поставили диагноз «расщепление позвоночника». У будущего чемпиона мира не было средств, чтобы оплатить лечение девочки.
«Худший момент моей жизни был много лет назад, когда в 2005 году родилась моя дочь. Но в 2006 году мне стало очень тяжело, вплоть до того, что я потерял семью, до того, что я держал в руке пистолет и был готов совершить самоубийство.
Эти мысли приходят в голову — мы все люди. Эти мысли приходят в голову любому, кто переживает какую-то депрессию, через что-то проходит. Думаешь, что единственный способ покончить со всем этим — покончить с собой. Не думаешь ни о ком другом, просто думаешь о себе и о том, что происходит. Не думаешь, как это повлияет на любимых людей», — цитирует Уайлдера Mirror.
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