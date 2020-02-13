Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рейес: Джонс в глубине души знает, что я выиграл наш бой

Рейес: Джонс в глубине души знает, что я выиграл наш бой
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Доминик Рейес сказал, что рассчитывает на поддержку болельщиков, чтобы получить реванш с Джоном Джонсом.

«Он сказал мне, что был в шоке от моего выступления. Он не ожидал такого боя. Джон сказал, что наш реванш станет грандиозным боем. Если фанаты надавят на Джонса и UFC, то реванш состоится. Джонс знает, что я выиграл наш бой. Он знает это в глубине души», — приводит слова Доминика Рейеса BJ Penn.

Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу — 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец защитил титул в третий раз подряд.

Всего на счету 32-летнего Джонса в 28 боях в MMA 26 побед и одно поражение, один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020