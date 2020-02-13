Рейес: Джонс в глубине души знает, что я выиграл наш бой

Боец UFC Доминик Рейес сказал, что рассчитывает на поддержку болельщиков, чтобы получить реванш с Джоном Джонсом.



«Он сказал мне, что был в шоке от моего выступления. Он не ожидал такого боя. Джон сказал, что наш реванш станет грандиозным боем. Если фанаты надавят на Джонса и UFC, то реванш состоится. Джонс знает, что я выиграл наш бой. Он знает это в глубине души», — приводит слова Доминика Рейеса BJ Penn.



Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу — 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец защитил титул в третий раз подряд.



Всего на счету 32-летнего Джонса в 28 боях в MMA 26 побед и одно поражение, один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.