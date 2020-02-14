Источник: в анализах арестованного боксёра Кушиташвили нашли кокаин
В анализах двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили обнаружили кокаин, а также каннабиноиды. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на результаты экспертизы.
Напомним, Кушиташвили обвиняют в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Сегодня, 14 февраля, Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на решение об аресте боксёра до 1 апреля.
Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.
Адвокат Кушиташвили показал, как росгвардеец сам себе сломал нос. Видео
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