Источник: в анализах арестованного боксёра Кушиташвили нашли кокаин

В анализах двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили обнаружили кокаин, а также каннабиноиды. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на результаты экспертизы.

Напомним, Кушиташвили обвиняют в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Сегодня, 14 февраля, Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на решение об аресте боксёра до 1 апреля.

Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.