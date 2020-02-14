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Усик — о боксёрской стойке премьер-министра Украины: по животу можно ударить

Усик — о боксёрской стойке премьер-министра Украины: по животу можно ударить
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, небитый Александр Усик поделился впечатлениями о фотографии премьер-министра Украины Алексея Гончарука. На снимке тот запечатлён в боксёрских перчатках.

«Стоит в стойке, но локти слишком широко стоят, по животу можно ударить. Потенциал есть», — приводит слова Александра издание «Украинские новости».

Ранее в Сети появились несколько фотографий премьер-министра Украины Гончарука из его ранней молодости, в том числе и в боксёрских перчатках.

Напомним, Александр Усик следующий поединок, вероятнее всего, проведёт в мае. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора. Ранее Усик опроверг информацию о травме.

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