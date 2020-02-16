Тайсон отреагировал на слова Уайлдера. Тот заявил, что нокаутировал бы молодого Майка

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) в одном из интервью заявил, что нокаутировал бы бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона образца 1986 года. Тайсон спокойно отреагировал на такие слова и поддержал настрой Деонтея.

«Не знаю, сумел бы побить Уайлдера. Мне нравится, что он так думает. На его месте я бы тоже так думал. Он должен так мыслить, потому что он чемпион мира и в этом есть что-то особенное», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Напомним, Деонтей Уайлдер проведёт следующий поединок 22 февраля. Его соперником станет бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО). Это будет вторая встреча боксёров. В декабре 2018 года они свели бой к ничьей.