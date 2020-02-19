«Она просто чёртов монстр». Роган восхищён Валентиной Шевченко

Комментатор UFC Джо Роган выразил восхищение чемпионкой организации в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.
«Валентина Шевченко в наилегчайшем весе просто чёртов монстр. Она очень хороша. Когда я комментировал её бой с Кейтдин Чукагян, я делал всё, чтобы зрителям казалось, что нас ждёт хороший и равный бой, но сам я размышлял только над тем, как Чукагян вообще собиралась побить Шевченко? Валентина всё сделала идеально.
Шевченко просто наводит ужас. Она пугает. Перед выступлением она поехала в тир в Техасе, и те парни, что там были, рассказали, что она стреляет, как солдат какого-то военного подразделения. Мы ещё не видели здесь никого, кто приезжал бы сюда и стрелял так, если, конечно, этот человек не морской котик или профессиональный снайпер», — приводит слова Джо Рогана BJPenn.
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