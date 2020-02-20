«Паршивая овца». Бразильский боец MMA — об А. Емельяненко

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес заявил, что в Бразилии считают, что россиянин Александр Емельяненко позорит свою семью.

Емельяненко неоднократно был замечен в нетрезвом виде и привлекался к ответственности. В последний раз россиянин попал в неприятную ситуацию в январе, когда отсидел семь суток в изоляторе временного содержания Анапы за мелкое хулиганство. В 2016 году Емельяненко вышел из тюрьмы, где отбыл срок за изнасилование. В марте 2019 года в Кисловодске он устроил аварию и скрылся.

«У меня два кумира: Родриго Ногейро и Фёдор Емельяненко. Да, знаю, что у Фёдора есть брат Александр. В Бразилии о нём говорят, что это отличный боец. Но у нас пишут, что он что-то вроде паршивой овцы в семье. Что-то вроде пословицы «В семье не без урода», — цитирует Родригеса «Р-Спорт».

Родригес 23 февраля в Беларуси проведёт бой с россиянином Сергеем Харитоновым.