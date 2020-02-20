Головкин получил травму, бой с Шереметой отложен

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин травмировал голеностоп, сообщает Boxingnews24. Таким образом, его бой с Камилем Шереметой отложен. Боксёр из Казахстана сможет вернуться в ринг лишь в июне.

Вероятнее всего, он всё же встретится с боксёром из Польши, так как Шеремета является официальным претендентом на титул по версии IBF.

Напомним, что Головкин предыдущий раз появлялся в ринге в октябре 2019 года. Тогда он решением судей взял верх над Сергеем Деревянченко и вернул себе звание чемпиона мира. Что касается Шереметы, то Камил выступил в андеркарде той встречи. Поляк победил Оскара Кортеса.

Не так давно в СМИ прошла информация, что Головкин в 2020 году всё же может провести третью встречу с Саулем Альваресом.