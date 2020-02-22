Гэтжи: Макгрегор избегает меня

Боец UFC Джастин Гэтжи убеждён, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор не хочет с ним биться.

«Нет сомнений, что Конор Макгрегор избегает боя со мной», — приводит слова Джастина BJ Penn.

Гэтжи на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге UFC в лёгком весе. Джастин выиграл три боя подряд. В предыдущем поединке ему удалось нокаутировать ветерана лиги, экс-претендента на титул Дональда Серроне.

Что касается Макгрегора, то ирландец занимает третье место в рейтинге дивизиона. Предыдущий поединок он провёл в январе 2020 года. На турнире в Лас-Вегасе ирландец нокаутировал всё того же Дональда Серроне. Это была первая победа Конора Макгрегора в UFC с 12 ноября 2016 года.