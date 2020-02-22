Гэтжи: Макгрегор избегает меня
Боец UFC Джастин Гэтжи убеждён, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор не хочет с ним биться.
«Нет сомнений, что Конор Макгрегор избегает боя со мной», — приводит слова Джастина BJ Penn.
Гэтжи на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге UFC в лёгком весе. Джастин выиграл три боя подряд. В предыдущем поединке ему удалось нокаутировать ветерана лиги, экс-претендента на титул Дональда Серроне.
Что касается Макгрегора, то ирландец занимает третье место в рейтинге дивизиона. Предыдущий поединок он провёл в январе 2020 года. На турнире в Лас-Вегасе ирландец нокаутировал всё того же Дональда Серроне. Это была первая победа Конора Макгрегора в UFC с 12 ноября 2016 года.
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
18:46
-
17:53
-
16:57
-
15:24
-
14:23
-
12:52
-
11:58
-
10:45
-
08:49
-
08:32
-
07:56
-
07:39
-
07:05
-
06:31
-
06:12
-
00:57
- 21 февраля 2020
-
23:13
-
22:31
-
21:43
-
20:54
-
19:43
-
18:31
-
17:25
-
16:00
-
15:00
-
14:10
-
13:22
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:07
-
10:42
-
10:18
-
10:07
-
09:17
Партнерский контент