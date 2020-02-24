Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает TMZ Sports.
По информации источника, патруль Лос-Анджелеса остановил спортсмена в 2:00 по местному времени. По предположениям полицейских, находившийся за рулём Ковалёв мог быть пьян, спортсмена доставили в полицейский участок. К утру Сергея выпустили под подписку о невыезде.
Напомним, ранее сообщалось, что Ковалёв может выступить на одном из турниров промоутерской компании Golden Boy 25 апреля в США.
В ноябре 2019 года Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В послужном списке россиянина 34 победы (в том числе 29 нокаутом) в профессиональном боксе, четыре поражения и одна ничья.
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