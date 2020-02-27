46-летний японский боец MMA Шрек расплакался из-за поражения. Видео

В минувшие выходные в японском городе Хамамацу состоялся турнир по MMA под эгидой Rizin. В одном из поединков сошлись американский боец смешанных единоборств Роке Мартинес и японец Хидеки Секине, более известный под прозвищем Шрек.
46-летний Шрек потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде поединка. На пресс-конференции после боя он не смог сдержать слёз от обиды. Видео эпизода появилось в «твиттере» журналиста Бруно Массами.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
На счету Шрека 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал семь побед и потерпел четыре поражения. Это поражение стало для него четвёртым подряд.
Также посмотрите видео, как тайбоксёр эффектно нокаутировал соперника коленом в прыжке.
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