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Пулев: стать чемпионом мира в супертяжёлом весе всегда было моей главной целью в жизни

Пулев: стать чемпионом мира в супертяжёлом весе всегда было моей главной целью в жизни
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Болгарский боксёр Кубрат Пулев поделился мыслями о предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Их бой состоится 20 июня в Лондоне.

«Я счастлив, потому что у меня есть возможность показать миру, насколько я силён. Стать чемпионом мира в супертяжёлом весе всегда было моей главной целью в жизни, а 20 июня я планирую исполнить то, что предначертано мне судьбой», — приводит слова Кубрата Пулева BoxingScene.

Напомним, Джошуа провёл предыдущий поединок 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира. Что касается Пулева, болгарин последний раз появлялся на ринге в ноябре минувшего года, когда победил Райделла Букера.

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