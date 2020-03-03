«Полная дура». Емельяненко ответил Канделаки, назвавшей его «трудным ребёнком ММА»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал высказывания Тины Канделаки. Известная журналистка предположила, что спортсмен совершенно «не нужен» главе Чечни Рамзану Кадырову, а вот Александру требуется поддержка влиятельного политика. Она назвала Емельяненко «трудным ребёнком ММА».

«Никогда не думал, что Тина Канделаки такая дура. Был о ней лучшего мнения. Дура, полная дура», — написал Емельяненко в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Александр Емельяненко проводит тренировочный сбор в Грозном. Там он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. Встреча Емельяненко с Исмаиловым возглавит турнир ACA 107, проведение которого запланировано на 3 апреля в Москве.