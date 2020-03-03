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«Полная дура». Емельяненко ответил Канделаки, назвавшей его «трудным ребёнком ММА»

«Полная дура». Емельяненко ответил Канделаки, назвавшей его «трудным ребёнком ММА»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал высказывания Тины Канделаки. Известная журналистка предположила, что спортсмен совершенно «не нужен» главе Чечни Рамзану Кадырову, а вот Александру требуется поддержка влиятельного политика. Она назвала Емельяненко «трудным ребёнком ММА».

«Никогда не думал, что Тина Канделаки такая дура. Был о ней лучшего мнения. Дура, полная дура», — написал Емельяненко в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Александр Емельяненко проводит тренировочный сбор в Грозном. Там он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. Встреча Емельяненко с Исмаиловым возглавит турнир ACA 107, проведение которого запланировано на 3 апреля в Москве.

Канделаки: кажется, я знаю, зачем Кадырову нужен Емельяненко
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