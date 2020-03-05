Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов

2 мая в Манчестере (Великобритания) пройдёт вечер бокса, в котором встретятся российский боксёр Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) и британец, временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО).



4 марта прошла пресс-конференция боксёров и они провели первую дуэль взглядов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером. Диллиан Уайт, в свою очередь, победил Мариуша Ваха.

Ранее стало известно, что команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после боя с Уайтом.