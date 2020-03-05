Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов
2 мая в Манчестере (Великобритания) пройдёт вечер бокса, в котором встретятся российский боксёр Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) и британец, временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО).
4 марта прошла пресс-конференция боксёров и они провели первую дуэль взглядов.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером. Диллиан Уайт, в свою очередь, победил Мариуша Ваха.
Ранее стало известно, что команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после боя с Уайтом.
Рябинский признал заинтересованность в реванше Поветкин — Хантер
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