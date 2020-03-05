Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов

Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

2 мая в Манчестере (Великобритания) пройдёт вечер бокса, в котором встретятся российский боксёр Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) и британец, временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО).

4 марта прошла пресс-конференция боксёров и они провели первую дуэль взглядов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером. Диллиан Уайт, в свою очередь, победил Мариуша Ваха.

Ранее стало известно, что команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после боя с Уайтом.

Рябинский признал заинтересованность в реванше Поветкин — Хантер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020