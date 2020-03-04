Рябинский признал заинтересованность в реванше Поветкин — Хантер

Команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после встречи россиянина с британцем Диллианом Уайтом, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Поветкин в декабре свёл вничью поединок с Хантером за звание обязательного претендента по линии WBA в тяжёлом весе, после чего оба спортсмена заявили о желании провести реванш. Вчера, 3 марта, стало известно, что Поветкин и Уайт проведут бой 2 мая в Манчестере.
«Бой с Уайтом – это интересный вызов. После этого боя можем вернуться к обсуждению второго поединка с Хантером», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».
На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом), два поражения и ничья. В активе 31-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) при единственном поражении.
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