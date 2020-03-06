Поветкин рассказал, как будет готовиться к бою с Уайтом

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин сообщил, что в рамках подготовки к бою с британцем Диллианом Уайтом проведёт сборы в Сочи. 3 марта стало известно, что Поветкин и Уайт проведут бой 2 мая в Манчестере.

«Конечно, хотелось бы (провести бой с Уайтом. — Прим. «Чемпионата») на родине, но, в принципе, в Великобритании нормальные зрители — люди, которые любят бокс, так что здесь интересно боксировать.

Хороший соперник, сильный соперник. С хорошим, сильным ударом, так что бой будет интересным.

Сборы будем проводить в Сочи, скорее всего, оба этапа там", — приводятся слова Поветкина на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом), два поражения и ничья. В активе 31-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) при единственном поражении.