Усик может сорвать объединительный бой Фьюри — Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик может нарушить планы организовать объединительный бой в тяжёлом весе с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн.

Следующим соперником Джошуа станет болгарин Кубрат Пулев, обязательный претендент по линии IBF, а Усик является обязательным претендентом по линии WBO.

«Проблема в том, что Усик должен сразиться с победителем боя Пулева и Джошуа. Единственная причина, по которой этого не случится, он может решить подождать больше месяца, ну или будет достигнуто соглашение. Такие вещи можно решить», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Промоутер добавил, что Усик перестанет стоять на пути организации боя Фьюри — Джошуа, если 23 мая проиграет Дереку Чисоре.

«У него ещё есть дело 23 мая. 24 мая он может уже и не быть обязательным претендентом, если Чисоре будет что сказать по этому поводу», — сказал Хирн.