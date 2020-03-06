Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усик может сорвать объединительный бой Фьюри — Джошуа

Усик может сорвать объединительный бой Фьюри — Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик может нарушить планы организовать объединительный бой в тяжёлом весе с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн.

Следующим соперником Джошуа станет болгарин Кубрат Пулев, обязательный претендент по линии IBF, а Усик является обязательным претендентом по линии WBO.

«Проблема в том, что Усик должен сразиться с победителем боя Пулева и Джошуа. Единственная причина, по которой этого не случится, он может решить подождать больше месяца, ну или будет достигнуто соглашение. Такие вещи можно решить», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Промоутер добавил, что Усик перестанет стоять на пути организации боя Фьюри — Джошуа, если 23 мая проиграет Дереку Чисоре.

«У него ещё есть дело 23 мая. 24 мая он может уже и не быть обязательным претендентом, если Чисоре будет что сказать по этому поводу», — сказал Хирн.

Фьюри подтвердил, что после боя с Джошуа закончит карьеру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020