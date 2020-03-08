Нурмагомедов опасается, что бой с Фергюсоном снова сорвётся

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что немного опасается очередной отмены боя с Тони Фергюсоном. Их поединок пытались организовать уже четыре раза, но проведению мешали разные обстоятельства.

«Немного нервничаю, что бой снова не состоится. Надеюсь, мы наконец подерёмся. Мы должны встретиться. Это самый интересный и важный поединок. Этот бой важен для моего наследия», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном возглавит турнир UFC 249, проведение которого запланировано в Бруклине на 18 апреля.

У Нурмагомедова будет первая встреча с сентября минувшего года. Тогда он победил Дастина Порье.