«На хрен Хабиба. Он размяк». Фергюсон — о Нурмагомедове

Американский боец MMA Тони Фергюсон поделился мнением о россиянине Хабибе Нурмагомедове, действующем чемпионе UFC в лёгком весе, который станет его следующим соперником. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«На хрен Хабиба. Мне плевать, серьёзно. Для меня он лишь очередной соперник. Мы должны были драться один или два года назад. Он говорил, что наш бой ему необходим. В итоге он столько отсутствовал, зарабатывал деньги.

Ему больше незачем биться, он размяк. За ним присматривает куча людей: он не готовит сам себе еду, он не бегает дополнительные спринты. Он заканчивает тренировку и едет домой заниматься всякой ерундой. Я недавно отпахал девять часов, таскал 80-килограммовую грушу вверх-вниз по улице», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу UFC Russia.