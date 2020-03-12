Тактаров дал совет на тему борьбы с коронавирусом
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, как, по его мнению, нужно бороться с коронавирусом.
«Правила гигиены и сохранения себя от любой заразы: обходимся без рукопожатий, соблюдаем личное пространство, пьём мате и иван-чай, то есть поднимаем иммунитет», — написал Тактаров в своём «инстаграме».
«Личное пространство никто не отменял. Хотя бы на расстоянии вытянутой руки. Не стоит незнакомцев подпускать», — добавил боец в видеообращении.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
Ранее из-за коронавируса президент UFC Дэна Уайт не исключил отмены боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.
Президент UFC намекнул на возможную отмену боя Хабиб — Фергюсон из-за коронавируса
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