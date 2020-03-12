Пакьяо и Майки Гарсия, вероятнее всего, встретятся 11 июля

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия, вероятнее всего, проведут поединок 11 июля. Об этом заявил известный промоутер Эдди Хирн, работающий над организацией этой встречи.

«Это дата, над которой мы работаем. Мне нравится этот бой, мне кажется, это будет один из крупнейших поединков. Люди из Саудовской Аравии попросили меня поработать над датой в июле. Они любят таких легенд, как Мэнни Пакьяо. Кроме того, в этой стране большое сообщество филиппинцев.

Майки Гарсия — отличный соперник. Он провёл великолепный поединок с Джесси Варгасом", — приводит слова Хирна Boxingnews24.



Напомним, Мэнни Пакьяо в последний раз выходил на ринг летом 2019 года. Тогда он победил Кита Турмана.