Усик: думаю, мой бой с Джошуа состоится в этом году

Украинский боксёр Александр Усик выразил уверенность, что проведёт в 2020 году поединок с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа.



«Не хотелось бы гадать, что произойдёт в будущем. Думаю, всё предопределено богом. Всё, что нужно делать, — ждать своего времени. Но если кто-то попробует нас обмануть, будем бороться за свои права. Кто-то может попытаться сделать это, но, думаю, мой бой с Джошуа состоится в этом году», — приводит слова Александра Усика Boxing News 24.



33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе и победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. На его счету 17 побед (13 — нокаутом) в 17 боях в профессиональном боксе.