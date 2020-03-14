Усик: думаю, мой бой с Джошуа состоится в этом году

Украинский боксёр Александр Усик выразил уверенность, что проведёт в 2020 году поединок с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа.
«Не хотелось бы гадать, что произойдёт в будущем. Думаю, всё предопределено богом. Всё, что нужно делать, — ждать своего времени. Но если кто-то попробует нас обмануть, будем бороться за свои права. Кто-то может попытаться сделать это, но, думаю, мой бой с Джошуа состоится в этом году», — приводит слова Александра Усика Boxing News 24.
33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе и победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. На его счету 17 побед (13 — нокаутом) в 17 боях в профессиональном боксе.
- 14 марта 2020
-
17:26
-
16:55
-
15:48
-
14:51
-
14:02
-
12:44
-
11:46
-
10:59
-
09:53
-
07:09
-
01:04
- 13 марта 2020
-
23:50
-
22:26
-
21:58
-
20:34
-
19:59
-
18:51
-
17:45
-
15:00
-
14:00
-
12:41
-
12:17
-
11:52
-
11:00
-
10:01
-
09:08
-
03:36
-
00:48
- 12 марта 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:43
-
21:22
-
20:47
-
19:39
-
17:20