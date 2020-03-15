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Крылов победил Уокера на Fight Night 170

Крылов победил Уокера на Fight Night 170
Бокс/ММА / UFC 0

В столице Бразилии Бразилиа на стадионе «Жиназио Нильсон Нельсон» проходит турнир UFC Fight Night 170. Завершился бой в полутяжёлом весе между украинцем Никитой Крыловым и бразильским спортсменом Джонни Уокером. Судейским решением в третьем раунде бой выиграл Крылов.

Поединок продлился пять минут. 86,5% ударов Крылова были точными, у Уокера в цель пришлись 81,3%. Кроме того, украинец трижды переводил соперника в партер. Таким образом, теперь у бразильца 17 побед и шесть поражений, у Крылова — 26 побед и 7 поражений.

Главное событие турнира — бой в лёгком весе между американцем Кевином Ли и бразильцем Шарлисом Оливейрой. Начало поединка — в 3:00 мск.

UFC 2020. UFC Fight Night 170, Бразилиа, Бразилия
Джонни Уокер - Никита Крылов (W)
15 марта 2020, воскресенье. 01:55 МСК
Джонни Уокер
Окончено
PTS
Никита Крылов
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