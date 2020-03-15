Крылов победил Уокера на Fight Night 170
В столице Бразилии Бразилиа на стадионе «Жиназио Нильсон Нельсон» проходит турнир UFC Fight Night 170. Завершился бой в полутяжёлом весе между украинцем Никитой Крыловым и бразильским спортсменом Джонни Уокером. Судейским решением в третьем раунде бой выиграл Крылов.
Поединок продлился пять минут. 86,5% ударов Крылова были точными, у Уокера в цель пришлись 81,3%. Кроме того, украинец трижды переводил соперника в партер. Таким образом, теперь у бразильца 17 побед и шесть поражений, у Крылова — 26 побед и 7 поражений.
Главное событие турнира — бой в лёгком весе между американцем Кевином Ли и бразильцем Шарлисом Оливейрой. Начало поединка — в 3:00 мск.
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