Бой Головкина и Шереметы состоится 6 июня
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин, как и ожидалось, проведёт следующий поединок с официальным претендентом на титул Камилом Шереметой. Ранее этот бой переносился несколько раз. Теперь же промоутеры назвали новую дату. Встреча состоится 6 июня в Инглвуде (штат Калифорния, США), сообщает ESPN.
Напомним, что Головкин предыдущий раз появлялся в ринге в октябре 2019 года. Тогда он решением судей взял верх над Сергеем Деревянченко и вернул себе звание чемпиона мира. Что касается Шереметы, то Камил выступил в андеркарде той встречи. Поляк победил Оскара Кортеса.
В СМИ также проходила информация, что Головкин в 2020 году всё же может провести третью встречу с Саулем Альваресом.
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