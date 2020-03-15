Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бой Головкина и Шереметы состоится 6 июня

Бой Головкина и Шереметы состоится 6 июня
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин, как и ожидалось, проведёт следующий поединок с официальным претендентом на титул Камилом Шереметой. Ранее этот бой переносился несколько раз. Теперь же промоутеры назвали новую дату. Встреча состоится 6 июня в Инглвуде (штат Калифорния, США), сообщает ESPN.

Напомним, что Головкин предыдущий раз появлялся в ринге в октябре 2019 года. Тогда он решением судей взял верх над Сергеем Деревянченко и вернул себе звание чемпиона мира. Что касается Шереметы, то Камил выступил в андеркарде той встречи. Поляк победил Оскара Кортеса.

В СМИ также проходила информация, что Головкин в 2020 году всё же может провести третью встречу с Саулем Альваресом.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020