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В UFC из-за коронавируса отменили три турнира

В UFC из-за коронавируса отменили три турнира
Бокс/ММА / UFC 0

В UFC из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли решение перенести на неопределённый срок три турнира, которые должны были пройти в Лондоне, Коламбусе и Портленде 21, 28 марта и 11 апреля соответственно. Об этом сообщил журналист Майкл Кэрролл в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Дэны Уайта.

Уайт разослал письмо сотрудникам UFC, в котором пообещал оказать поддержку, если сотрудник или кто-либо из членов его семьи заразится коронавирусом.

Ранее Уайт рассказал о судьбе поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, чей бой запланирован на 18 апреля. По словам президента, поединок состоится, но не в США, так как проводить его в Бруклине, равно как и переносить в Лас-Вегас, нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий.

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