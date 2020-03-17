В UFC из-за коронавируса отменили три турнира

В UFC из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли решение перенести на неопределённый срок три турнира, которые должны были пройти в Лондоне, Коламбусе и Портленде 21, 28 марта и 11 апреля соответственно. Об этом сообщил журналист Майкл Кэрролл в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Дэны Уайта.
Уайт разослал письмо сотрудникам UFC, в котором пообещал оказать поддержку, если сотрудник или кто-либо из членов его семьи заразится коронавирусом.
Ранее Уайт рассказал о судьбе поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, чей бой запланирован на 18 апреля. По словам президента, поединок состоится, но не в США, так как проводить его в Бруклине, равно как и переносить в Лас-Вегас, нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий.
- 17 марта 2020
-
09:26
-
09:00
-
04:49
-
03:13
-
02:36
-
02:00
-
00:38
- 16 марта 2020
-
23:38
-
23:20
-
22:35
-
21:52
-
20:36
-
19:43
-
18:48
-
17:46
-
16:10
-
15:33
-
14:33
-
13:44
-
12:46
-
11:25
-
11:15
-
10:12
-
09:12
-
02:36
- 15 марта 2020
-
23:55
-
22:59
-
21:54
-
20:52
-
19:41
-
18:48
-
17:57
-
16:42
-
15:38
-
14:42