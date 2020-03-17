Бой Джошуа с Пулевым могут перенести на июль

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн по-прежнему планирует организовать титульный поединок в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым на 20 июня. Вместе с тем он не исключает, что встречу придётся перенести на июль.

«До 20 июня ещё много времени, так что мы по-прежнему рассчитываем на эту дату. Мы общались с представителями арены „Тоттенхэма“, и все договорённости в силе. У нас та же стратегия. Очевидно, что решение по матчам Премьер-лиги будет иметь большое значение.

Так что мы рассматриваем и перенос боя на июль. У нас есть потенциальная дата, но мы всё же надеемся на 20 июня», — приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, это уже вторая попытка организовать бой Джошуа и Пулева. Первый раз он сорвался по причине травмы болгарина.