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«Драться без зрителей стрёмно». Василевский посоветовал перенести бой Хабиб — Фергюсон

«Драться без зрителей стрёмно». Василевский посоветовал перенести бой Хабиб — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал ситуацию вокруг боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которые должны сразиться 18 апреля. Место проведения боя ещё не утвердили, так как его нельзя проводить в США ввиду ограничений, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. Ранее президент UFC Дэна Уайт допустил перенос боя на другую дату.

«На мой взгляд, драться без зрителей — это плохо для бойцов и для тех, кто готов был увидеть это вживую. Сразу же потеряется элемент шоу и накала. Лучше перенести, конечно.

Если бой всё-таки состоится без зрителей, то на ходе боя и его результате это никак не скажется. Просто мероприятие будет скучное.

Повторюсь, драться без зрителей стрёмно. Четыре раза бой переносили, можно и ещё раз перенести», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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