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Манува хочет возобновить карьеру и провести боксёрский поединок с Бриггсом

Манува хочет возобновить карьеру и провести боксёрский поединок с Бриггсом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Джимми Манува, завершивший карьеру в минувшем году, сообщил, что подумывает о возобновлении выступлений. При этом британец уточнил, что хотел бы попробовать себя в профессиональном боксе.

«У меня тяжёлые руки, и я всегда любил боксировать. В последние несколько месяцев я был сосредоточен на развитии боксёрских навыков. Возможно, нам с Шенноном Бриггсом удалось бы продать поединок на стадионе. Это то, о чём я реально задумываюсь», — приводит слова Манувы BJ Penn.

Джимми Манува провёл последний поединок в UFC 1 июня 2019 года на турнире в Стокгольме. Тогда он проиграл нокаутом Александару Ракичу менее чем за минуту. Что касается Бриггса, то 48-летний экс-чемпион мира не выходил на ринг с 2016 года, когда нокаутировал Эмилио Эсекьеля Сарате.

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