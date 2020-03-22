Усман: не думаю, что Хорхе Масвидаль заслуживает титульного поединка со мной

Чемпиона UFC в полусредней весовой категории Камару Усман считает, что обладатель неофициального титула BMF в UFC боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль не заслуживает титульного поединка с ним.
«Я не думаю, что Хорхе Масвидаль заслуживает титульного поединка со мной. Но сейчас он точно на хайпе. Он думает, что является суперзвездой и что он сейчас популярнее Конора Макгрегора. Он забывает, что меньше чем два года назад он был никем», — приводит слова Камару Усмана BJPenn.
Камару Усман предыдущий поединок провёл в декабре, тогда он нокаутировал Колби Ковингтона. Масвидаль последний раз появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC 244 Хорхе победил Нэйта Диаса.
Ранее сообщалось, что бойцы могут провести поединок в июле 2020 года.
- 22 марта 2020
-
20:56
-
19:53
-
18:42
-
17:20
-
16:19
-
15:36
-
14:47
-
13:31
-
13:18
-
12:37
-
10:25
-
10:14
-
02:57
-
01:14
- 21 марта 2020
-
23:51
-
22:34
-
22:08
-
20:47
-
19:47
-
18:58
-
17:47
-
17:00
-
15:02
-
13:18
-
12:34
-
11:39
-
10:52
-
09:39
-
01:04
- 20 марта 2020
-
23:36
-
23:28
-
21:40
-
20:48
-
19:44
-
18:31