Усман: не думаю, что Хорхе Масвидаль заслуживает титульного поединка со мной

Чемпиона UFC в полусредней весовой категории Камару Усман считает, что обладатель неофициального титула BMF в UFC боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль не заслуживает титульного поединка с ним.



«Я не думаю, что Хорхе Масвидаль заслуживает титульного поединка со мной. Но сейчас он точно на хайпе. Он думает, что является суперзвездой и что он сейчас популярнее Конора Макгрегора. Он забывает, что меньше чем два года назад он был никем», — приводит слова Камару Усмана BJPenn.



Камару Усман предыдущий поединок провёл в декабре, тогда он нокаутировал Колби Ковингтона. Масвидаль последний раз появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC 244 Хорхе победил Нэйта Диаса.

Ранее сообщалось, что бойцы могут провести поединок в июле 2020 года.