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Усман: не думаю, что Хорхе Масвидаль заслуживает титульного поединка со мной

Усман: не думаю, что Хорхе Масвидаль заслуживает титульного поединка со мной
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпиона UFC в полусредней весовой категории Камару Усман считает, что обладатель неофициального титула BMF в UFC боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль не заслуживает титульного поединка с ним.

«Я не думаю, что Хорхе Масвидаль заслуживает титульного поединка со мной. Но сейчас он точно на хайпе. Он думает, что является суперзвездой и что он сейчас популярнее Конора Макгрегора. Он забывает, что меньше чем два года назад он был никем», — приводит слова Камару Усмана BJPenn.

Камару Усман предыдущий поединок провёл в декабре, тогда он нокаутировал Колби Ковингтона. Масвидаль последний раз появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC 244 Хорхе победил Нэйта Диаса.

Ранее сообщалось, что бойцы могут провести поединок в июле 2020 года.

Усман и Масвидаль, вероятно, встретятся в июле
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