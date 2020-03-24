«Хоть под водой, хоть в космосе». Отец Хабиба — о бое сына с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дал понять, что его сын готов выйти с октагон с американцем Тони Фергюсоном в любых условиях. Поединок запланирован на 18 апреля, но в США его провести нельзя ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что президент UFC Дэна Уайт уже определился с местом проведения боя, но пока не стал делиться подробностями.

«Скажутся ли на Хабибе пустые трибуны? Почему на нём это должно сказаться? Разве есть люди, у которых нервы крепче, чем у нас? Хоть под водой, хоть в космосе.

Хабибу очень важно провести этот бой. Семь лет Фергюсон не проигрывает. Мы чувствуем, что должны остановить его», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Рейтинг букмекеров».