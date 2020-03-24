Усик рассказал, как ему предлагали сдать бой в финале ЧМ по боксу

Украинский боксёр Александр Усик заявил, что в 2011 году ему предложили сдать бой Теймуру Мамедову, который был его соперником в финале любительского чемпионата мира, но он отказался.

«Ко мне пришли предлагать лавэ. Я сказал такие слова: «У меня есть дочь Елизавета. Она вырастет, и будет у неё семья, у неё родятся дети, внуки мои. И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет: «Твой дед продажный, на лавэ повёлся и продался, а мы так хотели, чтоб он нам золото привёз».

Это неприемлемо, извините, ребята, я очень долго к этому шёл. И деньги не в приоритете для меня», — приводит слова Усика ua.tribuna.com.

В том поединке Усик победил Мамедова по очкам (25:15). В профессиональном боксе на счету украинца 17 побед в 17 поединках.