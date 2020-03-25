Макгрегор пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в своём «твиттере».
Спортсмен пообещал потратить деньги на помощь больницам. Макгрегор опубликовал скриншоты переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.
«Сегодня я куплю средства индивидуальной защиты на € 1 млн для того, чтобы разместить их во всех больницах провинции Ленстер. Это наиболее пострадавший на данный момент регион», — написал Макгрегор.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 20 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс.
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