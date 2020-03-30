Нурмагомедов: нахожусь в России не по своей воле. Сказали, что бой будет в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, чьим следующим соперником должен стать Тони Фергюсон, рассказал, что в UFC его заверили: бой с американцем пройдёт в Абу-Даби. Напомним, с 30 марта Россия закрыла временно закрыла границы, поэтому Нурмагомедов лишён возможности покинуть страну.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля.

«Сейчас я нахожусь в России. И нахожусь здесь не по своей воле.

Прилетел, посоветовавшись с UFC. Мне было сказано, что бой на 99% состоится в Абу-Даби. И точно состоится по другую от США сторону океана. Теперь я не могу улететь на бой, но я готовлюсь.

Только что закончил тренировку и буду готов подраться в любом месте, в любое время, если будет такая возможность», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в своём «инстаграме».