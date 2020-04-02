Российская девушка — боец UFC Куницкая объявила о беременности от бразильца. Фото

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC в женской легчайшей весовой категории, объявила, что беременна, опубликовав соответствующую фотографию в «Инстаграме». Отец ребёнка — бразильский боец смешанных единоборств Тьягу Сантос, выступающий в UFC в полутяжёлом весе.

«Многие спрашивают, когда мой следующий бой. Мне кажется, у нас вынужденный перерыв. Девочка или мальчик?» — подписала фотографию Куницкая.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

30-летняя Куницкая провела 18 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 12 побед и потерпев 5 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 36-летнего Сантоса 21 победа и 7 поражений в 28 боях в MMA.

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