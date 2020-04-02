Российская девушка — боец UFC Куницкая объявила о беременности от бразильца. Фото

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC в женской легчайшей весовой категории, объявила, что беременна, опубликовав соответствующую фотографию в «Инстаграме». Отец ребёнка — бразильский боец смешанных единоборств Тьягу Сантос, выступающий в UFC в полутяжёлом весе.
«Многие спрашивают, когда мой следующий бой. Мне кажется, у нас вынужденный перерыв. Девочка или мальчик?» — подписала фотографию Куницкая.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
30-летняя Куницкая провела 18 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 12 побед и потерпев 5 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 36-летнего Сантоса 21 победа и 7 поражений в 28 боях в MMA.
Также посмотрите видео, как бабушка заступилась за внука-борца прямо во время схватки.
- 2 апреля 2020
-
13:30
-
13:29
-
12:44
-
12:01
-
11:31
-
11:02
-
10:41
-
10:12
-
09:14
-
08:57
-
08:30
-
05:38
-
02:26
-
00:54
-
00:36
-
00:28
- 1 апреля 2020
-
23:39
-
23:15
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:10
-
20:45
-
19:46
-
18:06
-
16:05
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
13:53
-
13:12
-
12:22
-
11:35
-
10:01
-
09:40