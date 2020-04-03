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Нурмагомедов: Макгрегор всегда будет вторым номером, в клетке он полный ноль

Нурмагомедов: Макгрегор всегда будет вторым номером, в клетке он полный ноль
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз раскритиковал экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Боец считает, что ирландец всегда будет лишь вторым номером и будет всегда ему уступать.

«Что случилось 6 октября 2018 года? У Конора было шесть месяцев на подготовку, он тренировался, говорил обо мне много плохого, но, когда оказался в клетке, он просто сдался, как цыплёнок. О чём здесь можно говорить?

Конор всегда будет вторым номером. Всегда. Его номер — второй. Он никогда и ничего не сможет мне противопоставить. В клетке он полный ноль. Что он сделал, когда мы дрались? Ничего. Все говорили о его умении драться в стойке, я дал ему на это целый раунд», — приводит слова россиянина MMA Fighting.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал над Конором Макгрегором досрочную победу.

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